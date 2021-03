Napoli, Rrhamani ko: ecco chi lo sostituirà Domani, alle 20,45, gli azzurri sfideranno il Milan allo stadio "Meazza"

Doveva essere la prima partita di un tour de force, resta una sfida decisiva per la rincorsa Champions. Scongiurato il rischio di dover giocare tre partite in otto giorni, grazie allo slittamento al 7 aprile della gara in trasferta contro la Juventus, inizialmente in programma mercoledì prossimo, sotto con il Milan. Al “Meazza”, domani, calcio d'inizio dalle 20,45. Rrhamani ha alzato “bandiera bianca”. Maksimovic è in vantaggio su Manolas per sostituirlo. In attacco, staffetta tra Osimhen e Mertens. Lozano, recuperato, partirà dalla panchina.