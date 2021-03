Roma - Napoli, Fonseca: "Siamo pronti, nessun alibi" Dopo giorni scanditi dalle polemiche è il momento della sfida cruciale in chiave Europa

Si scrive Roma – Napoli, si legge spareggio per l'Europa. Il treno con destinazione Champions League corre veloce e all'Olimpico, domani, con calcio d'inizio alle 20,45, c'è in palio il biglietto per rimanere a bordo. Giallorossi e azzurri, che hanno da recuperare la partita all'Allianz Stadium contro la Juventus, sono appaiati a quota 50 punti in classifica: due in meno rispetto all'Atalanta, quarta. Non serve aggiungere altro per evidenziare l'importanza della sfida, che arriva al termine di giorni scanditi dalle polemiche proprio per il rinvio della sfida tra il Napoli e i bianconeri, inizialmente in programma mercoledì scorso, ma che slittando al prossimo 7 aprile ha permesso a Insigne e compagni di condurre in porto una settimana piena di allenamenti, a dispetto dei capitolini, che sono andati a prendersi il pass per i quarti di finale di Europa League in Ucraina, contro la Shakhtar Donetsk. Guai a soffermarsi ulteriormente su come le squadre arrivano al match. Il messaggio di Paulo Fonseca, alla vigilia del match è stato netto: “Siamo pronti, niente alibi”. Mertens guiderà l'attacco partenopeo. In difesa rientra Manolas.