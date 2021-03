Napoli, corsa a 7 per il dopo Gattuso: tutti i nomi al vaglio Il tecnico non ha gradito la sfiducia nel momento più delicato e saluterà a fine stagione

Ha provato in ogni modo a invocare equilibrio nei giudizi quando, tra Covid e infortuni, si è finanche ritrovato senza panchina. Nel calcio delle partite senza sosta, in cui contano solo i risultati e c'è fretta di ottenerli, in barba a qualsiasi oggettiva difficoltà o limitazione con cui ci si trova alle prese, Gattuso è, però, finito presto sulla graticola. Ma le critiche, il tecnico del Napoli, non le ha di certo incassate passivamente. Non ha digerito, Gattuso, la chiamata esplorativa di De Laurentiis a Benitez, dopo la sconfitta al “Bentegodi” contro l'Hellas Verona; men che meno i complimenti riservati personalmente, dal presidente, al mister dello Spezia, Italiano, in seguito al match di Coppa Italia al “Maradona”. E così, “Ringhio” si è fatto scivolare addosso il tweet di ADL, che ha salutato un maniera entusiastica il successo del Napoli all'Olimpico contro la Roma. Ora, De Laurentiis lancia segnali indirizzati alla conferma dell'allenatore, che non ha gradito il clima di sfiducia tutt'altro che celato, nel momento più delicato, e saluterà a fine stagione. Alla vigilia della ripresa degli allenamenti, a cui non prenderanno parte i nazionali, approfittando del turno di sosta, è, dunque, toto-allenatore. Allegri è il sogno, Sarri la suggestione, Fonsesca l'idea che stuzzica. Juric, Italiano e De Zerbi, i profili emergenti su cui si potrebbe decidere di scommettere. L'ultimo candidato da aggiungere all'elenco è Simone Inzaghi. Se non dovesse rinnovare con la Lazio potrebbe ripartire dall'ombra del Vesuvio dove il futuro è già presente.