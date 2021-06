Napoli: equilibrio, ma Ferrara va ko anche in Gara 2 (78-75) Parks è il miglior realizzatore del gruppo partenopeo. Venerdì sarà primo match-point azzurro

Il Napoli Basket vince anche Gara 2 della semifinale promozione. Risultato di 78-75 per la squadra azzurra in quaranta minuti di equilibrio al PalaBarbuto. Jordan Parks è il miglior realizzatore dei partenopei con 18 punti. Doppia cifra anche per Josh Mayo e Christian Burns. A Ferrara non bastano i 27 punti di AJ Pacher. Risultato di 2-0 nella serie e fattore campo confermato: venerdì sarà primo match-point per la Gevi sul parquet degli estensi.

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 2

Gevi Napoli - Top Secret Ferrara 78-75

Parziali: 18-15, 21-21, 23-20, 16-19

Napoli: Parks 18 (4/9, 1/4), Mayo 15 (2/6, 1/2), Burns 10 (4/8, 0/0), Marini 9 (0/4, 2/4), Lombardi 9 (3/3, 1/4), Iannuzzi 7 (3/5, 0/0), Zerini 5 (1/2, 1/3), Uglietti 5 (1/4, 1/2), Monaldi, Klacar, Coralic, Cannavina.

Ferrara: Pacher 27 (5/12, 3/6), Panni 8 (2/7, 0/4), Fantoni 8 (4/5, 0/0), Dellosto 8 (2/2, 1/2), Bertone 6 (2/9, 0/3), Baldassarre 6 (2/8, 0/2), Zampini 5 (2/2, 0/1), Vencato 4 (2/2, 0/0), Filoni 3 (0/2, 1/1), Basso (0/2, 0/0).