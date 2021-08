Napoli, programmata una nuova amichevole precampionato Sul mercato in ribasso le quotazioni di Bakayoko, sarà assalto a un altro centrocampista

Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro. In mattinata gli azzurri si sono allenati allo stadio “Patini” sostenendo una partitella con 10 mini porte alternata a un lavoro sulla linea difensiva a 4. Sono rientrati in gruppo Luperto e Ounas. Si è rivisto pure Ghoulam, che ha svolto una sessione personalizzata. Ancora out gli acciaccati Contini, Palmiero e Petagna. Gli azzurri torneranno in campo nel pomeriggio, a porte chiuse, per continuare a rodare i sincronismi del 4-2-3-1 e del 4-3-3, che saranno i moduli di riferimento nella prossima stagione. Intanto, prende forma in corso d'opera il programma del ritiro precampionato in Abruzzo. Dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Cracovia, Insigne e compagni affronteranno l'Ascoli. Appuntamento a domenica, con calcio d'inizio alle 17,30. Nel contempo, il “gruppo squadra” può tirare un sospiro di sollievo. Sono tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio, all'indomani della positività del difensore Filippo Costa. Il classe 1995 aveva accusato dei sintomi e non ha viaggiato con la squadra alla volta di Castel di Sangro. Sul fronte mercato, Giuntoli prepara l'assalto al gigante norvegese Berge, di proprietà dello Sheffield United. In ribasso le quotazioni di Bakayoko. Il Chelsea ha offerto il prestito gratuito del centrocampista, ma il Napoli preferisce Berge.