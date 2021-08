Partenope, ecco le tre amichevoli prima della Supercoppa LNP Tris prima della sfida con il Forio Basket per i ragazzi di coach Origlio

Gran lavoro per la Partenope Sant'Antimo verso la stagione 2021/2022. Il roster, allenato da coach Agostino Origlio, accelera verso le prime amichevoli in programma nella preseason. Martedì la PSA sarà ospite della Givova Scafati al PalaMangano (palla a due alle 18.30). Sabato 4 test contro Latina (ore 18.30) al Palasport di Frosinone, l'8 contro la Virtus Arechi Salerno tra le mura amiche: ecco il percorso, con due test contro team di Serie A2 e uno della medesima categoria, che porterà Sant'Antimo alla prima gara ufficiale, in programma il 12 settembre e che vedrà la PSA affrontare il Forio Basket, neopromosso in Serie B. L'esordio in campionato, nel girone D di Serie B, è fissato per il 3 ottobre a Monopoli contro l'Action Now. Il debutto casalingo nella terza serie è previsto per il 10 ottobre: la sfida contro il Cus Jonico Basket Taranto.