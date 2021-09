Napoli Basket, Sacripanti: "Occorre equilibrio. Rich? Valuteremo" Il coach della Gevi: "Ci accostano tutti i nomi, ma ora valutiamo prima il nostro giocatore"

Il Napoli Basket vince a Brescia (77-87) la sua prima partita in ambito LBA al termine di un match da ribaltone. "Non voglio polemizzare, ma la Supercoppa non ha senso in questa fase della stagione quando la gente, i tifosi possono farsi un'idea della squadra completamente sbagliata. - ha affermato il coach della Gevi, Stefano Sacripanti, rimarcando la fase di preparazione al campionato per le squadre di Serie A, ancora poco pronte all'impatto sui 40 minuti - Questa partita è la dimostrazione. Non siamo quelli che vanno sotto di 24 e che poi vincono di 30 nei secondi due quarti. L'allenatore dovrebbe allenare un po' di più in palestra. Ne viene fuori invece un puzzle. Potrei parlare tanto del ruolo dell'allenatore, considerato meno in questa fase. Tornando alla gara sono molto contento della reazione dei giocatori. Siamo senza una guardia e dobbiamo capire che bisogna giocare come nei secondi 20 minuti. Sto cercando di convincere i miei che sin dalla palla a due dovremo essere feroci. I tempi di reazione sono diversi in Serie A. Fra due giorni c'è un'altra partita. Vedremo i dettagli fisici e spero di vedere qualche break negativo meno ampio. La pallacanestro è fatta di break, ma dipende quanto sono grandi nello sviluppo gara".

Su Jason Rich, a rischio taglio: "In questo momento fa parte della nostra formazione, della squadra. - ha aggiunto Sacripanti - Torneremo e valuteremo le condizioni. Ha avuto un problema all'adduttore e lavora con lo staff. Ci possono accostare tutti i nomi dei giocatori liberi. Lavoriamo con calma perché siamo a due settimane dall'inizio del campionato. Potremmo recuperarlo, vediamo. Ci si guarda intorno ovviamente".