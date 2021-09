Napoli, la vittoria è la migliore medicina: dentro e fuori dal campo Novità sul rinnovo di Insigne, sotto monitoraggio dello staff medico al pari di Mario Rui

La vittoria sulla Juventus, la terza consecutiva in campionato, ha decisamente disteso gli animi in casa Napoli. Un'atmosfera così serena da propiziare il via ai negoziati per il rinnovo di Insigne. De Laurentiis e Vincenzo Pisacane hanno a lungo parlato al “Maradona”, poco prima dell'inizio della sfida i bianconeri, dando il via, informale, all'inizio della trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza del capitano degli azzurri. Una chiacchierata scandita dai sorrisi, cordiale, quella tra il presidente e l'agente del folletto di Frattamaggiore, che sarà seguito da altri incontri in cui sul tavolo ci saranno cifre e numeri da far quadrare per arrivare alla tango agognata “fumata bianca”. Il solco, però, è tracciato. La priorità, adesso, è capire quali siano le condizion fisiche di Insigne, uscito acciaccato dalla partita con la Vecchia Signora al pari di Mario Rui. Rispetto alle sensazioni negative iniziali, per Insigne dovrebbe trattarsi solo di un leggero trauma contusivo leggero a un ginocchio, prontamente fasciato e qualcosa di simile è capitato pure al portoghese cursore di fascia mancina. I due saranno costantemente monitorati in vista della trasferta di Europa League in Inghilterra, in casa del Leicester. Intanto, si respira un'altra aria in casa Napoli e se è vero che la vittoria è la miglior medicina, la cura Spalletti sembra davvero funzionare: dentro e fuori il rettangolo di gioco.