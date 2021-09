Napoli Basket all'ISL: visita degli azzurri alla Piscina Scandone Anche Curatoli e Sibilio con i cestisti del club azzurro per la tappa partenopea dell'ISL

Lo scorso 25 agosto Federica Pellegrini era stata ospite del Napoli Basket al PalaBarbuto. Nella giornata di ieri il Napoli Basket ha risposto all'invito della Divina e ha raggiunto la Piscina Scandone, dove sono in corso di svolgimento le gare dell'International Swimming League. Napoli Basket, ma non solo: con i cestisti azzurri c'erano anche il finalista olimpico dei 400 ostacoli, Alessandro Sibilio, e lo schermidore, Luca Curatoli.

"È bello venir qua con tutti questi colori, luci, musica e mischiarsi con tutta questa gioventù piena di entusiasmo che mi fa sentire ancora più vecchio ma mi mantiene giovane. - ha affermato il coach del Napoli Basket, Stefano Sacripanti - Noi vediamo questi nuotatori e nuotatrici che vengono a fare la loro preparazione atletica al palazzetto e osserviamo quanta attenzione mettono nel curare i piccoli particolari. Cosa che mi piacerebbe trasmettere alla squadra. Qui si vince o si perde per una frazione di secondo, noi vinciamo o perdiamo per un punto. L'attenzione maniacale alla prestazione è qualcosa che possiamo rubare e trasferire ai nostri giocatori". ""Le gare di nuoto dal vivo sono molto più belle e avvincenti di quelle viste in televisione. - ha aggiunto il presidente del club partenopeo, Federico Grassi - È una manifestazione organizzata bene con tutti i crismi per fare bene in questa città".