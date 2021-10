Basket, Serie B: Forio a Cassino per l'esordio in regular season Trasferta per la prima gara in terza serie: sfida alla Virtus

Il Forio Basket è pronto per l'esordio nella regular season del campionato di Serie B. Alle 18 la squadra del neo-coach, Luigi Marinelli, affronterà in trasferta la Virtus Cassino. Il 22 settembre scorso il Forio ha ufficializzato l'arrivo del tecnico ex Bisceglie: "Sono molto onorato di essere quest'anno ad Ischia, di far parte di questa grande famiglia e ringrazio il presidente e la dirigenza. - ha affermato Marinelli per le prime dichiarazioni ufficiali ai canali social del club - Sono contento di allenare in questo posto stupendo. So bene cosa significhi essere una società neopromossa e conosco gli sforzi organizzativi che la società dovrà affrontare. Insieme alla dirigenza, ai giocatori e a tutto lo staff tecnico lavoreremo per mantenere la categoria e toglierci tante soddisfazioni. L'auspicio è quello di vedere tanta gente al palazzetto a tifare Forio". Grande attesa per il debutto nella stagione regolare, gara storica per il club di Forio.

Foto: pagina ufficiale Facebook A.S. Forio Basket