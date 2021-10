Tennis, Challenger di Napoli: Brancaccio tiene in corsa la Campania Il ragazzo di Torre del Greco ha battuto il ceco Kolar e oggi sfiderà nei quarti Pellegrino.

Il tennis campano resta in corsa nel Challenger di Napoli grazie ad un grande Raul Brancaccio. Il tennista di Torre del Greco, numero 335 della classifica ATP, l’ha spuntata dopo un match durissimo contro il ceco Zdenek Kolar. Nel primo set il campano è stato bravo a capitalizzare un break chiudendo 6-4, ma nel secondo è stato messo in grossa difficoltà da Kolar che al tie-break è riuscito ad imporsi per 8-6. Il secondo set lasciato per strada poteva incidere pesantemente sull’economia della partita, ma Brancaccio è stato bravissimo a resettare e tornare in campo con grande decisione facendo subito la differenza. Il ceco ha ceduto la battuta e il ragazzo di Torre del Greco si è imposto per 6-2 conquistandosi i quarti di finale dove oggi giocherà il derby tutto tricolore contro Andrea Pellegrino. Nei quarti ci sarà anche un’altra sfida azzurra tra Travaglia e Vavassori, mentre Moroni ha perso contro Griekspoor per 6-3 7-6.