Boxe: Malagò su Irma Testa: "La sua classe è riconosciuta dalle avversarie" Il numero uno dello sport italiano esalta la pugile di Torre Annunziata che pensa già a Parigi.

E’ una giornata speciale per Irma Testa che questa mattina è stata ospite a Trento al Festival dello sport dove ha parlato ancora una volta del suo bronzo Olimpico. “Questa medaglia ha un grande peso per l’intero movimento, non solo per il pugilato ma per tutti gli sport” ha sottolineato la campionessa di Torre Annunziata.

“A Tokyo eravamo quattro donne e zero maschi, questo deve farci capire che il pugilato ora è più delle donne che dei maschi –sorride sornione dopo questa battuta-. Ora molte più ragazze vogliono fare le olimpiadi perché sanno che è possibile arrivarci e molte di più sognano di salire sul podio perché hanno capito che se ce l’ho fatta io possono riuscirci anche loro”.

All’evento era presente anche il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha voluto regalare dolci parole alla migliore pugile azzurra. “Di Irma quello che è impressionante è che lei sembra una modella non un pugile. Quando la vedi salire sul ring è elegante e le sue avversarie riconoscono la sua classe, la velocità, la sua grandezza. Lei combatte con stile, diventerà la più forte del mondo perché ha tutte le caratteristiche per farlo”

Il presidente del Coni ha esaltato la campana che a Parigi andrà per salire sul gradino più alto del podio. Intanto in giornata tornerà ad Assisi dove inizierà il primo raduno post Olimpiadi.