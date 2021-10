Napoli, Insigne sul rinnovo: "Non è facile" Confermato il contatto diretto tra l'agente del capitano e la proprietà

Il Napoli non si ferma. Pausa Nazionali, fase di recupero e di sviluppo tecnico-tattico per chi è rimasto in città. Si lavora a Castel Volturno: ritmi serrati con il sorriso garantito dall'avvio da favola in campionato, con la voglia di confermarsi alla ripresa del torneo e con l'obiettivo di riscattarsi in Europa dove il piano qualificazione è condizionato dal pari di Leicester e dal ko con lo Spartak Mosca, rimediato al Maradona. C'è il dilemma Coppa d'Africa per André Anguissa, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen e il rebus rinnovo per Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro è intervenuto nel corso del Festival dello Sport di Trento e sulle possibilità di conferma all'ombra del Vesuvio lascia il dubbio. “Non è una questione facile”, ha affermato Insigne, che ha sottolineato il contatto diretto tra il suo entourage e la proprietà partenopea: attesa in estate, proseguita con le prime settimane di campionato e si vola verso la fase clou, verso i 6 mesi in cui un calciatore in scadenza nel giugno successivo è libero di accordarsi con un altro club. Da Castel Volturno arriva la conferma del lavoro personalizzato per Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco rimane distante dalla condizione fisica utile per tornare a disposizione di Luciano Spalletti nelle gare ufficiali. Solo palestra e terapie per Adam Ounas.