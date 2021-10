Tennis, Challenger di Napoli: out Brancaccio, oggi le semifinali con due azzurri Travaglia e Pellegrino sognano la finale di domenica.

E’ terminata ai quarti di finale l’avventura al Challenger di Napoli di Raul Brancaccio. Il ragazzo di Torre del Greco, unico campano giunto fino ai quarti di finale, è stato superato in due set dall’altro azzurro Andrea Pellegrino.

Match tiratissimo con Brancaccio che ha ceduto il primo set 7-5 perdendo il servizio nel momento più caldo della sfida. La vittoria del primo set però non ha regalato a Pellegrino un secondo più tranquillo, perché Brancaccio ha lottato su ogni palla arrivano al decisivo tie-break. Il match è stato talmente equilibrato che si è deciso solo per 8-6 lasciando tanto amaro in bocca al campano che avrebbe meritato di giocarsi tutto al terzo parziale.

Negli altri match il croato Ajdukovic ha superato Basic con un doppio 6-4, l’olandese Griekspoor ha vinto 6-3 7-6 su Moroni e Travaglia –favorito per la vittoria finale- ha battuto 7-6 7-5 Vavassori.

Oggi il numero uno del seeding affronterà Griekspoor, e Pellegrino sfiderà Ajdukovic. Il pubblico di Napoli sogna una finale tutta italiana che sarebbe un grande spettacolo per un torneo che è tornato dopo diversi anni di pausa.