Napoli, capienza aumentata: il "Maradona" con il Torino sarà una bolgia Continua a tenere banco il rinnovo di Insigne, ecco la prima offerta di De Laurentiis

Pazza voglia di Napoli approfittando dell'aumento della capienza degli stadi dal 50 al 75 per cento, che entrerà in vigore da lunedì prossimo. Prosegue a gonfie vele la prevendita dei biglietti per assistere alla gara al “Maradona” con il Torino, in programma domenica 17 ottobre, alle 18, dopo la sosta per le Nazionali. Rigorosamente muniti di green pass saranno 41mila gli spettatori che potranno assistere alla sfida coi granata allenati da Juric, che lo scorso anno fece inghiottire un boccone amarissimo ai supporter azzurri pareggiando con il suo Verona, a Fuorigrotta, e facendo sfumare la qualificazione dei partenopei all'edizione 2021/2022 della Champions League. Numeri che fanno tornare a respirare il calcio di un tempo, quello pre-pandemia, mentre a tenere banco, nelle ultime ore, tanto per cambiare, è anche il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il “non è una questione facile” con cui, con grande onestà, il capitano ha commentato lo stato dei lavori per il prolungamento del suo contratto ha agitato l'ambiente e i tifosi. Con totale trasparenza, il folletto di Frattamaggiore ha evidenziato l'impasse per il raggiungimento del tanto agognato accordo. De Laurentiis ha avanzato una prima offerta di 5 milioni di euro a stagione per le prossime cinque stagioni, sino al 2026. Niente aumento, niente diritti d'immagine e bonus alla firma: intesa, perciò, ancora lungi dal potersi concretizzare.