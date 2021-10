Treviso, Jones: "Napoli è davvero una bella squadra" Il centro dei veneti: "Come squadra dobbiamo sicuramente arrivare al match concentrati"

"Contro Napoli sarà una bella sfida, di quelle toste". Così Aaron Jones ha presentato la sfida Napoli-Treviso, in programma alle 18.30 al PalaBarbuto e valida per la terza giornata di Serie A: "Penso che loro siano davvero una bella squadra. - ha aggiunto il centro della squadra veneta - Li abbiamo incontrati in Supercoppa e in entrambe le partite ci hanno spinto a tirare fuori il meglio di noi per riuscire a vincere. Come squadra dobbiamo sicuramente arrivare al match concentrati, specialmente sulla difesa e da lì continuare a giocare di squadra anche in attacco. Se giochiamo uniti e connessi possiamo fare un’altra bella partita e portare a casa la vittoria in trasferta, sarebbe un bel passo avanti".

L'avvio stagionale, ottimo per Treviso: "A essere sincero, sono contento di questo buon inizio, ma non abbiamo fatto niente. Per arrivare agli obiettivi che ci siamo posti a livello di squadra, dobbiamo rimanere concentrati sul pezzo, continuando a focalizzarci sulle cose da migliorare. Solo in questo modo potremmo arrivare dove vogliamo a fine stagione".