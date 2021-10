Napoli, Mertens è pronto per il rush finale del 2021 Il belga può tornare protagonista e offrire altre soluzioni a Spalletti

Test con la Primavera e riecco con forza Dries Mertens, da doppietta, e Diego Demme, in gol al pari di Matteo Politano, nell'amichevole di fine settimana al training center di Castel Volturno. L'attaccante belga sta ultimando la fase di recupero, lunga dopo l'intervento di stabilizzazione alla spalla sinistra, operata subito dopo la fine di Euro 2020. Mertens vuole rientrare con la certezza di poter garantire subito un vantaggio netto alla sua squadra. È anche l'idea dello staff tecnico azzurro. I numeri di Victor Osimhen e di tutto il reparto offensivo hanno concesso gestione e tranquillità. Passo dopo passo, Mertens può ripartire di slancio con l'intero gruppo. Medesimo obiettivo per Demme, condizionato dall'infortunio rimediato contro la Pro Vercelli nella fase di precampionato vissuta a Dimaro-Folgarida.

Nel report pubblicato dal Napoli, prima del rompete le righe per 24 ore di relax concesse ai tesserati non impegnati con le nazionali, si inserisce anche la nota negativa dell'infortunio rimediato da Kevin Malcuit, che ha accusato un risentimento muscolare nella giornata di venerdì. Distrazione di primo grado del soleo sinistro: ecco quanto certificato dagli esami strumentali e nuovo stop per l'esterno difensivo, condizionato dagli infortuni nell'avventura partenopea. Ripresa a Castel Volturno con l'attesa dei nazionali per mettere il Torino davvero nel mirino.