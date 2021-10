Napoli, Ounas e Malcuit: ecco i tempi di recupero Non solo cattive notizie dall'infermeria, Spalletti si appresta a recuperare quattro pedine

Senza respiro fino alla prossima sosta, in calendario a metà novembre. Il Napoli si prepara a un nuovo tour de force con la ferma intenzione di difendere il primo posto in classifica a punteggio pieno col coltello tra i denti, nonostante l'infermeria fatichi a svuotarsi del tutto. Mertens è ormai recuperato, stesso discorso per Demme, anche Juan Jesus e Ghoulam corrono verso la condizione ottimale, ma Luciano Spalletti non potrà contare su Ounas e Malcuit. Per i due si profila circa un mese di stop che li taglierà fuori dai giochi. Il terzino francese è rimasto vittima di un risentimento muscolare accusato al termine dell’allenamento dello scorso venerdì. Ieri gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una distrazione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Il fantasista transaplino, naturalizzato algerino, si è, invece, fermo ai box da prima della trasferta a Firenze per una distrazione di primo grado al retto femorale della coscia destra ha bisogno ancora di almeno tre settimane prima di tornare a disposizione, a pieno regime, del tecnico di Certaldo. Intanto, a proposito della partita con la Fiorentina, si attendono novità in merito alle indagini per individuare i responsabili degli epiteti razzisti rivolti a Koulibaly mentre l'allenatore della Viola, Vincenzo Italiano, ha invitato a non fare di tutta l'erba un fascio bollando come responsabile l'intera tifoseria per lo sconsiderato atteggiamento di uno o pochi.