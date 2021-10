Napoli Basket, ecco la prima vittoria in A: battuta Treviso (82-70) La Gevi vince con 6 uomini in doppia cifra e grande distribuzione di punti e risorse

La Gevi Napoli supera la Nutribullet Treviso al PalaBarbuto e conquista la prima vittoria in Serie A. Finale di 82-70 e grande soddisfazione per la squadra azzurra, guidata in panchina da coach Stefano Sacripanti. Napoli vince con 6 uomini in doppia cifra e grande distribuzione di punti e risorse. Agli ospiti non bastano i 23 punti di Giordano Bortolani, autore di 23 punti e miglior realizzatore di serata. Napoli accelera nel secondo periodo e controlla il vantaggio nella ripresa: ecco i primi due punti per la Gevi in massima serie contro una squadra in ottima forma.

LegaBasket Serie A

Terza Giornata

Gevi Napoli - Nutribullet Treviso 82-70

Parziali progressivi: 14-15, 35-27, 58-45

Napoli: Mayo 3 (0/1, 1/4), Rich 14 (4/9, 1/3), Parks 13 (2/5, 2/3), McDuffie 12 (2/5, 2/4), Elegar 11 (5/7 da 2); Zerini 10 (3/3, 1/4), Velicka 12 (2/3, 2/4), Marini 3 (0/1, 1/3), Uglietti 2 (1/3 da 2), Lombardi 2 (1/1, 0/1), Matera, Grassi. All. Sacripanti

Treviso: Russell 7 (2/9, 0/1), Bortolani 23 (3/4, 4/7), Dimsa 4 (1/2, 0/4), Chillo 0 (0/1, 0/1), Jones 8 (3/4, 0/1); Casarin 7 (2/2, 1/2), Sims 12 (1/9, 1/1), Sokolowski 5 (2/3, 0/5), Akele 4 (2/7 da 2), Poser, Faggian. All. Menetti