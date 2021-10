Napoli-Treviso 82-70, Sacripanti: "Vittoria preziosa per tanti aspetti" Il coach della Gevi: "Entusiasmo e passione dal pubblico. Gara importante per tutti"

"È stato un lavoro di alto livello da parte di tutto lo staff e dei giocatori": così coach Stefano Sacripanti ha commentato la vittoria della sua Gevi Napoli contro Treviso (82-70). "Abbiamo pulito i giochi d'attacco mettendo a punto tanti aspetti. - ha spiegato il tecnico azzurro - Abbiamo aggiunto due/tre giocate e abbiamo aumentato l'intensità difensiva, che per valore mi aveva portato fuori di testa nella partita giocata con Reggio Emilia. A Bologna si erano viste cose molto belle, ma alle prime difficoltà avevamo subito oltremodo. Abbiamo fatto una settimana molto dura anche con qualche tensione. Dovevamo alzare il livello di combattimento e sapevamo che oggi dovevamo mettere una buona lettura offensiva e l'energia dalla non-separazione delle guardie evitando a loro vantaggi. Siamo stati bravi, ma non bravissimi, a togliere il tiro da 3 punti in transizione nei primi 8 secondi, dove Treviso è oggettivamente da applausi e abbiamo vinto una partita meritata. Senza esagerare, è una partita importante per Napoli. Abbiamo vinto una gara davanti al nostro pubblico, con tanto entusiasmo e ci ha fatto sentire il calore. Chiaramente voi vedete la partita, ma c'è tanto lavoro profuso nella settimana. Anche oggi abbiamo provato a condizionare tutto con due antisportivi, ma devo fare i complimenti alla squadra".