Tennis, serie A2: il TC Vomero batte Bari e vola al secondo posto Gli uomini di capitan Esposito hanno vinto 6-0 contro Bari, prossimo turno trasferta in Toscana.

Dopo l’esordio casalingo di una settimana fa col pareggio contro Padova, il Tennis Club Vomero si regalato il primo successo nella trasferta di Bari. Un successo netto èper 6-0 che regala l’intera posta in palio agli uomini di capitan Mariano Esposito sceso in campo in singolare e vittorioso per 6-1 6-0 su Cassano. L’esordio con vittoria in maglia Vomero di Domenico Cutuli su Gallo 6-1 6-4 ha regalatpo il secondo punto di giocata.

Patricio Heras è una certezza e il TC Vomero ha incamerato il terzo successo di giornata grazie al 6-1 6-0 su Micunco 6-1 6-0. Bela vittoria anche per Giuseppe Caparco in due set su Carino 6-4 6-2. Archiviata la vittoria, la squadra di capitan Mariano non si è accontentata e ha fatto bottino pieno anche nel doppio. Il duo composto da Pazzi e Cutuli ha battuto 6-2 6-1 la coppia Gallo-Morgia, mentre Esposito e De Maio hanno dovuto faticare un po’ di più per avere la meglio per 6-4 6-2 su Mucunco-Carino.

Il successo di Bari ha regalato ai partenopei tre punti pensati che sommato a quello conquistato con Padova vale il secondo posto alle spalle dell’Eur Roma a quota 6. Domenica 17 ottobre per la terza giornata si tornerà in trasferta in terra toscana per giocare contro il CT Sinalunga, reduce dalla vittoria per 6-0 su Siracusa, che vanta in squadra atleti del calibro di Luca Vanni, Kovalik, Miceli e Bracciali.