Osimhen e Lozano superstar, il Napoli li attende a braccia aperte Gli attaccanti azzurri a bersaglio anche con le rispettive nazionali

Non si tratta di pura casualità o di un mistico momento magico. La classe non è acqua e Victor Osimhen e Hirving Lozano ne hanno da vendere. Il potenziale tecnico, fisico ed atletico è enorme e non è per una congiuntura astrale che anche con le maglie delle rispettive nazionali i gioielli del Napoli abbiano dato spettacolo prima di congedarsi per fare ritorno nel capoluogo campano. Nelle gare di qualificazione per i Mondiali in Qatar, rispettivamente contro Repubblica Centro Africana e Guatemala, gli attaccanti azzurri hanno chiuso i conti realizzando le reti valse il 2-0 e 3-0 finali alla Nigeria e al Messico. Spalletti li aspetta a braccia aperte in vista della sfida al “Maradona” contro il Torino di Juric in programma domenica prossima con calcio d'inizio alle 18. Una crescita esponenziale all'insegna della maturità per il centravanti africano, che dopo l'espulsione rimediata all'esordio con il Venezia si è fatto perdonare con gli interessi diventando una macchina da gol, ma anche per il collega di reparto sudamericano, che dopo essersi messo alle spalle il colpo al volto subito in estate, proprio con la maglia del Messico, ha continuato il percorso di prorompente ascesa nelle gerarchie e di sicurezza nei propri mezzi iniziato sotto la guida di Gattuso. Forza e velocità, senso del gol, muscoli e tecnica sopraffina: Osimhen e Lozano stanno tornando per trascinare il Napoli, a caccia dell'ottava vittoria consecutiva.