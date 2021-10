Napoli, Insigne: ancora distanza sul rinnovo Non solo rumors italiani: con l'Europeo è cambio di prospettiva con un profilo da top-player

In collegamento con il Festival dello Sport di Trento l'aveva sottolineato proprio Lorenzo Insigne. “Non è una questione facile”: così il capitano del Napoli aveva parlato nello scorso weekend sulla vicenda rinnovo confermando i contatti diretti tra il suo entourage e la proprietà azzurra, ma allo stesso tempo rafforzando l'idea di una distanza che si conferma da mesi.

Già in estate i rumors dell'Inter, ora si aggiunge la pista Manchester United per Insigne. L'Europeo vinto ha cambiato la prospettiva. Già protagonista in ambito continentale con il Napoli tra Champions ed Europa League, ora lo status raggiunto è da profilo internazionale e la prospettiva di fine contratto e del parametro zero apre a scenari nuovi, non solo italiani. Ci sarebbe poi, oltre al rinnovo, una discussione tra gli agenti e la società sul riconoscimento di un bonus per il cartellino. Questo aspetto pone un limite alla trattativa.

Nel frattempo, attesa dei nazionali a Castel Volturno. Luciano Spalletti spera di iniziare quanto prima il piano pre-gara verso l'impegno casalingo con il Torino. Caccia all'ottavo successo di fila, l'8 su 8 in campionato per gli azzurri e con la capienza al 75 per cento è già pronta la risposta del pubblico partenopeo. Si prefigura un “Maradona” da 40mila spettatori per la gara contro i granata di Ivan Juric, per la conferma del primato tra le mura amiche.