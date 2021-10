Pallanuoto, A2: Canottieri Napoli e Acquachiara esordiranno il 13 novembre Dopo tanta attesa ci sono le date ufficiali, le due compagini campane sono inserite nel girone Sud.

Il torneo di serie A2 di pallanuoto maschile ha finalmente una data d’inizio. Si parte il 13 novembre con la regular season che terminerà, per entrambi i gironi, il 7 maggio 2022. A seguire playoff e playout. Le prime quattro di ogni girone si giocheranno le due promozioni nelle sfide di semifinale in programma 21-25-28 maggio, e nelle finali del 4-8-11 giugno. Le ultime classificate retrocederanno direttamente, mentre penultima e terzultima si sfideranno nel play out (21-25-28 maggio) che regalerà la salvezza ad una sola squadra per ogni girone. Ora c’è attesa per il calendario che verrà reso noto dalla federazione nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la pallanuoto campana, nel girone sud sono presenti Acquachiara 2000 e Circolo Canottieri Napoli.

Di seguito i giorni completi:

Girone Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Sportiva Sturla, Torino 81.

Girone Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano, Vela Ancona.