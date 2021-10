Napoli, Sacripanti: vittoria numero 350 con il rilancio di Rich ed Elegar Successo da incorniciare per la squadra azzurra con il recupero dei due americani

Gara numero 650, vittoria numero 350 per coach Stefano Sacripanti. Successo che vale doppio, quello ottenuto domenica scorsa contro Treviso, per il tecnico canturino, che strappa i primi due punti in campionato con il suo Napoli Basket al termine di una prova di forza. Solida, abile nei momenti critici, di buona lettura difensiva contro un avversario difficile da piegare, reduce da un ottimo momento, in striscia positiva tra Italia ed Europa: cresce la Gevi con l'1 su 3 da matricola in avvio di regular season e con lo sguardo rivolto al prossimo match, in programma domenica al PalaLeonessa contro la Germani Brescia. La prestazione azzurra contro Treviso viene esaltata dalle migliori giocate del turno pubblicate dalla LegaBasket Serie A sui canali social. Al quinto posto delle azioni più belle della terza giornata di campionato c'è la rimessa di un ritrovato Jason Rich, che lancia Frank Elegar al ferro per la schiacciata: tanto passa per il recupero pieno dei due americani nel percorso stagionale del Napoli Basket.