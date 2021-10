Napoli, rientro a Castel Volturno per Insigne, Meret e Di Lorenzo Inter e Manchester United, ma anche l'MLS (la lega USA) per il futuro del capitano

Sta per terminare la finestra Nazionali. Novanta minuti per Kalidou Koulibaly nella vittoria del suo Senegal contro la Namibia (1-3), rientro per gli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Lorenzo Insigne, al training center di Castel Volturno. Sul futuro del capitano c'è il rebus con le voci di interesse di altri club, su tutti Inter e Manchester United, che si confermano e spunta anche l'idea degli Stati Uniti, della MLS, per il nativo di Frattamaggiore.

Testa al Torino per il Napoli con le terapie svolte da Kevin Malcuit e Adam Ounas anche alla ripresa. Solo lavoro personalizzato in campo per Stanislav Lobotka. Il gruppo ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione seguita da una partita con le porte piccole e una a campo ridotto. Anche lavoro atletico per gli uomini di Luciano Spalletti sul campo 2 del centro tecnico di Castel Volturno. Il Torino ha svolto l'allenamento mattutino al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione con esercitazioni a tema, che ha visto anche la partecipazione di Ola Aina, rientrato dopo aver risposto alla convocazione della Nigeria. Seduta differenziata, invece, per Tommaso Pobega. Lavoro aerobico per Dennis Praet e l'ex Simone Verdi. Ben Lhassine Kone ha svolto terapie con programma personalizzato. Marko Pjaca resta ai box con allenamento specifico. Non mancano i grattacapi, quindi, per Juric.