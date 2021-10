Italrugby, prima chiamata in azzurro per il napoletano Fusco Il neo tecnico Crowley ha convocato il ragazzo delle Fiamme Oro per l’Autumn Nations Cup Series.

Tra i trentaquattro azzurri convocati dal neo tecnico Kieran Crowley per l’Autumn Nations Cup Series, c’è anche l’esordiente napoletano Alessandro Fusco. Nelle prime convocazioni ufficiali del nuovo corso il rugby campano è presente quindi con due atleti vista la conferma del sannita Canna.

Il talento delle Fiamme Oro, che gioca come mediamo di mischia, vivrà l’incredibile emozione del primo ritiro in azzurro in vista delle sfide del 6 novembre contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma, del 13 al Monigo di Treviso contro l’Argentina per poi chiudere con l’Uruguay il 20 allo Stadio Lanfranchi di Parma. “E’ emozionante entrare nel vivo del lavoro che abbiamo iniziato a programmare dal raduno di Pergine Valsugana della scorsa estate” ha commentato il neo CT Kieran Crowley. “Le attività di team building sono state importanti al fine di iniziare a conoscere sotto il profilo umano tutte le varie componenti del gruppo. Con lo staff tecnico c’è stato un lavoro costante e sinergico insieme alle franchigie federali monitorando costantemente i giocatori che militano in Italia e all’estero. Vogliamo creare una identità forte di squadra e giocare in città come Roma, Treviso e Parma, luoghi che hanno una forte radice rugbistica sul territorio, sarà un fattore importante nel lavorare verso i nostri obiettivi e affrontare al meglio i prossimi avversari. Esordire contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico con la presenza del nostro pubblico avrà un sapore speciale”.

La convocazione di Fusco è una grossa soddisfazione anche per la Napoli sportiva che continua a sfornare atleti di altissimo livello.

Questa la lista degli Azzurri convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 47 caps)*

Ivan NEMER (Benetton Ruby, esordiente)

Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Marco RICCIONI (Saracens, 15 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club 37 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)*

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 33 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Terza Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps)

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 29 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 7 caps)

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 52 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 10 caps)*

Centri

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele CAMPAGNARO (Colomiers, 46 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 31 caps)

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 22 caps)*

Federico MORI (Bordeaux, 9 caps)*

*Membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

Atleti non considerati per infortunio:

Simone FERRARI (Benetton Rugby), Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club), Yohan MEYER (Zebre Rugby Club), Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby) Sergio PARISSE (Tolone), Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby), Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club), Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby)