Napoli, contrattura all'adduttore sinistro per Petagna L'attaccante ha rimediato l'infortunio nell'allenamento di ieri

Unica sessione di allenamento per il Napoli verso la sfida con il Torino, in programma domenica (ore 18) allo stadio "Diego Armando Maradona". Luciano Spalletti ritrova i nazionali Victor Osimhen, Piotr Zielinski e Amir Rrahmani, che ha sottolineato la crescita del gruppo con il tecnico di Certaldo. "Forti e uniti, Spalletti sta facendo un gran lavoro": così il difensore kosovaro ha rimarcato l'avvio stagionale con il 7 su 7 in cui Rrahmani è stato protagonista con prestazioni ottime e gol.

Spalletti non potrà contare su Andrea Petagna verso la gara con i granata. L'attaccante triestino ha rimediato una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra al termine dell'allenamento del mercoledì e ha svolto solo terapie nelle scorse ore, al pari di Kevin Malcuit e Adam Ounas (allenamento personalizzato per il jolly offensivo franco-algerino). Stanislav Lobotka prova ad accelerare: il centrocampista slovacco ha svolto metà allenamento in gruppo e metà personalizzato.

Lavoro mattutino anche per il Torino al Filadelfia. Ricardo Rodriguez, reduce da un lieve trauma contusivo alla gamba sinistra rimediato in Nazionale, ha svolto parte dell'allenamento in gruppo chiudendo la sessione con una parte individuale. Scarico al rientro per Etrit Berisha, Sasa Lukic e Mergim Vojvoda. Ancora lavoro differenziato per Tommaso Pobega e Dennis Praet, sempre più fuori gioco verso il "Maradona". Marco Pjaca e Simone Verdi hanno svolto lavoro personalizzato.