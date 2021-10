Napoli Basket: testa a Brescia, ma anche alle sfide casalinghe Biglietti e miniabbonamento per Napoli - Virtus Bologna e Napoli - Tortona al PalaBarbuto

Sul parquet del PalaBarbuto il Napoli Basket sta preparando la prossima gara, in programma domenica al PalaLeonessa contro la Pallacanestro Brescia. La società azzurra pensa già alle prossime due sfide casalinghe. Dalle 12 è aperta la prevendita dei biglietti per i match Napoli - Virtus Bologna (domenica 24/10 alle 12) e per Napoli - Tortona (domenica 7/11 ore 20.45). È prevista anche la formula del miniabbonamento: tutto sul circuito vivaticket (punti vendita e online).

Napoli - Virtus Bologna

Tribuna Centralissima: intero 50 euro, ridotto 35

Tribuna Centrale: intero 35 euro, ridotto 22

Tribuna Laterale: intero 25 euro, ridotto 18

Curva: intero 14, ridotto 10

Napoli - Tortona

Tribuna Centralissima: intero 45 euro, ridotto 30

Tribuna Centrale: intero 30 euro, ridotto 20

Tribuna Laterale: intero 20 euro, ridotto 15

Curva: intero 14, ridotto 10

Miniabbonamento (entrambe le gare)

Tribuna Centralissima: intero 75 euro, ridotto 50

Tribuna Centrale: intero 55 euro, ridotto 35

Tribuna Laterale: intero 38 euro, ridotto 27

Curva: intero 21, ridotto 15

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie over 65 e under 16.

Il regolamento d'accesso - "Per accedere al PalaBarbuto è necessario il Green-Pass da mostrare insieme al titolo di accesso e al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. A tal riguardo, in occasione della sfida del 24 ottobre con la Virtus Segafredo Bologna, la Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra (Via De Sivo, 1 - Napoli), partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto della partita, del miniabbonamento o dell’abbonamento stagionale. Sarà possibile effettuare i test esclusivamente sabato 23 ottobre dalle 9:00 alle 13:00. È necessario prenotare il tampone venerdì 22 ottobre, tramite whatsapp, al numero 3450709730 attendendo conferma di prenotazione".