Napoli, siparietto negli spogliatoi. Mertens: "Basta panchina" Intanto, si ferma Manolas: ecco l'infortunio che ha riportato il difensore degli azzurri

Due motivi per sorridere all'antivigilia della gara casalinga con il Torino in cui il Napoli lancerà l'assalto all'ottava vittoria consecutiva in campionato per confermarsi imbattuto e a punteggio pieno in testa alla classifica di Serie A. Anche se l'infermeria azzurra è sempre più affollata dopo che a Lobotka, Ounas, Malcuit e Petagna, alla lista degli indisponibili si è aggiunto Manolas, rimasto vittima di un trauma distorsivo contusivo alla caviglia destra, non mancano le buone notizie in vista della gara in programma domenica, alle 18, al “Maradona”. Nel pomeriggio che potrebbe sancire il ritorno in campo dal primo minuto di Meret, nettamente favorito su Ospina, che tornerà in Italia solo domani dalla Colombia, si consumerà, infatti, un doppio rientro già assaporato al “Franchi”, contro la Fiorentina, prima della sosta per le nazionali. Demme e Mertens sono ormai pienamente recuperati e in condizione di aumentare il proprio minutaggio garantendo a Spalletti più di semplici alternative sia in chiave tecnico-tattica, sia di energie fresche a disposizione, cariche e scalpitanti. E a tal proposito il bomber principe degli azzurri ha scherzato negli spogliatoi con un altro pezzo di storia della società partenopea, il magazziniere Tommaso Starace: “Basta panchina, da oggi cominciamo a giocare” ha detto Mertens accettando di buon grado il caffè offertogli da Starace che lo aveva punzecchiato preannunciandosi che si sarebbe accomodato tra i rincalzi al suo fianco. Pronto a scattare come una molla, il Napoli sta per tornare in campo.