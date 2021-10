Napoli, rubata l'auto di Spalletti Nei giorni scorsi anche la moglie di un calciatore azzurro ha vissuto una simile disavventura

Sgradevole disavventura per Luciano Spalletti all'antivigilia della gara casalinga con il Torino. Questa mattina l'allenatore del Napoli non ha potuto che constatare il furto della sua utilitaria, parcheggiata davanti al centralissimo hotel dove alloggia abitualmente e trascorre le ore precedenti alle gare casalinghe in ritiro con la squadra. Spalletti aveva raggiunto l'hotel nella serata di ieri per preparare, con il suo staff, la partita contro i granata in programma domenica, alle 18, allo stadio “Maradona”. Fatale la scelta di non parcheggiare l'auto nel garage, presa con l'intenzione di ridurre i tempi per raggiungere Castel Volturno l'indomani mattina. Da qui l'amaro risveglio con la presa di coscienza dell'assenza dell'auto rispetto a dove era stata posteggiata. Al tecnico non è restato che sporgere la denuncia che ha innescato le indagini della polizia, già al lavoro per provare a ritrovare un'altra auto, quella sottratta nei giorni scorsi alla moglie di Demme. Al vaglio le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso dell'albergo.