Basket, Serie B: Forio passa sul parquet di Formia (68-84) Hadzic, Grilli e Milosevic guidano l'attacco per il secondo successo di fila in trasferta

Il Forio Basket vince in trasferta sul campo del Meta Formia. Finale di 68-84 nella gara valida per la terza giornata del girone D di Serie B. La squadra ischitana passa con i parziali di 15-24, 19-24, 19-16 e 15-20. Forio guida il primo tempo e controlla la ripresa per la seconda vittoria esterna di fila. Damir Hadzic, Daniele Grilli e Jakov Milosevic sono i protagonisti del successo su Formia. A questi si aggiunge il quarto uomo in doppia cifra, Riccardo Arienti. Al Meta non bastano i 25 punti di Niccolò Lurini, miglior realizzatore della gara.

Serie B - Girone D

Terza Giornata

Meta Formia - Forio Basket 68-84

Parziali: 15-24, 19-24, 19-16, 15-20

Formia: Lurini 25 (7/11, 2/4), Farina 18 (5/9, 2/11), Sforza 9 (4/10, 0/3), Schivo 8 (3/6, 0/1), Di Dio 6 (3/11, 0/1), Scianaro 2 (0/0, 0/2), Valente (0/2, 0/0), Fontanella (0/1, 0/0), Tartaglione (0/0, 0/1), Dosic.

Forio: Hadzic 19 (6/12, 0/0), Grilli 19 (5/12, 2/4), Milosevic 16 (6/10, 1/1), Arienti 12 (1/4, 3/5), Orsini 6 (1/1, 1/2), Antonaci 6 (3/5, 0/0), Ciarpella 4 (1/2, 0/1), Caceres 2 (1/3, 0/0), Iannello (0/0, 0/1), Capezza.