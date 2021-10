Pallanuoto, A1: Posillipo ko contro l'Ortigia capolista Gli uomini di Brancaccio hanno perso 9-3 nel match in trasferta in terra siciliana.

Nella trasferta al Circolo Canottieri Ortigia è arrivata una sconfitta per il CN Posillipo col punteggio di 9-3. Determinanti soprattutto i primi due periodi in cui i padroni di casa hanno dominato contro gli uomini di coach Brancaccio sfruttando al meglio le occasioni create e soprattutto senza concedere reti. All’intervallo il punteggio recitava 3-0 per i padroni di casa con i campani costretti ad una affannosa rincorsa che non ha prodotto un risultato positivo.

Il 9-3 spiega perfettamente la differenza tra le due squadre in questo momento. Più organizzata Ortigia, ancora a punteggio pieno in classifica, ma in casa Posillipo c’è stata qualche risposta positiva soprattutto in fase difensiva nei primi due periodi. Sabato prossimo si torna in acqua contro la Lazio, occasione importante per tornare al successo.

C.C. Ortigia – C.N. Posillipo 9-3 (1-0 ;2-0; 4-2;2-1)

C.C. Ortigia: S.Tempesti. F.Cassia 1, F.Condemi 2, A.Condemi, F.Klikovac, F.Ferrero 3, S.Di Luciano, V.Gallo, C.Mirarchi 1, S.Rossi 2, L. Giribaldi, C.Napolitano, F.Piccionetti. All.S. Piccardo

C.N. Posillipo: L. Lindstrom, D.Iodice, M.Lanfranco, E. Aiello,A. Picca,L. Briganti,M. Tkac,J. Lanfranco 1,M.Di Martire 2,A.Somma,N. Radonjic 1 ,P. Saccoia,R. Spinelli. All.R.Brancaccio

Arbitri: Ricciotti-Navarra, Delegato Fin: Marchisello

Superiorità :1/7, 3/4

Usciti per Falli: Nessuno