Napoli, la striscia vincente si ferma a Roma: 0-0. Espulsi Mourinho e Spalletti Gli azzurri si mangiano le mani per due legni colpiti da Osimhen

Si ferma a quota otto la striscia di vittorie consecutive del Napoli, che pareggia 0-0 all'Olimpico contro la Roma, ma resta al comando solitario della Serie A. Gli azzurri si mangiano le mani per due legni colpiti da Osimhen, i giallorossi per due clamorose chance fallite da Abraham nel primo tempo e una da Mancini nella ripresa. Espulso Mourinho per proteste e Spalletti dopo il fischio finale, probabilmente per un applauso ironico rivolto all'arbitro Massa della sezione di Imperia.

Il tabellino.

Roma – Napoli 0-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (21' st El Shaarawy); Abraham (41' st Shomurodov). All.: Mourinho.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (26' st Elmas); Politano (26' st Lozano), Osimhen, Insigne (37' st Mertens). All.: Spalletti.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia.

Note: Espulso al 36' st Mourinho per proteste e dopo il fischio finale Spalletti. Ammoniti: Abraham, Karsdorp, Veretout, Mancini, Mertens. Recupero: pt 3', st 5'.