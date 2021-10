Napoli, il punto della continuità nel big match. Spalletti incredulo al rosso Il day after di Roma-Napoli: azzurri primi con il Milan verso la sfida col Bologna

Un punto importante con un secondo tempo da rimpianti e due legni centrati da Victor Osimhen. Il Napoli firma il nono risultato utile consecutivo in campionato, ma la striscia di vittorie trova lo stop. Gli azzurri non trovano il 9 su 9 all'Olimpico contro la Roma.

La partita - Ci prova subito la squadra giallorossa con il colpo di testa di Zaniolo, recuperato alla vigilia della gara. L'altro rientrante in extremis, Zielinski, perde palla e concede la transizione ai padroni di casa: Abraham va di piattone, che sfila a lato. Occasione sprecata dall'inglese, brivido per il Napoli, che prova a scuotersi con Insigne: palla alta sopra la traversa. In avvio di ripresa, ancora azzurri protagonisti: Osimhen viene innescato da Politano e centra il palo, colpito dalla sfera, ma anche da Ibanez e Mancini per fermare il nigeriano. Da calcio d'angolo ecco l'altro legno colpito, ancora con Osimhen: Rui Patricio controlla la sfera sulla traversa. Cambia l'inerzia, non il risultato. Mancini trova il pallone, ma non lo specchio difeso da Ospina. Nervi tesi nel finale, Massa estrae il doppio giallo per Mourinho. Lo Special One segue il finale dalla tribuna: 0-0 all'Olimpico con la Roma e nei primi secondi del post-gara rosso anche per Spalletti con l'incredulità del tecnico azzurro e di Meret. È un punto utile per la conferma del primo posto e giovedì sarà sfida con il Bologna al “Maradona”.