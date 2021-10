Napoli Basket: l'addio a Mayo, McDuffie leader Numeri da alti standard per l'esterno USA al primo anno in Serie A dopo la stagione in A2

L'ulteriore prova di forza nel giorno dei saluti. Josh Mayo lascia Napoli con la vittoria più bella nel percorso della nuova società azzurra. Il playmaker ha detto addio, per problemi familiari, alla Gevi con 19 punti (4/6 da 3) e 4 assist in 24 minuti di utilizzo: un saluto da leader per Napoli, che ha perso uno dei protagonisti della squadra vincente in A2 e vogliosa di conquistare quanto prima la salvezza in A. Quelli conquistati domenica contro i campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna sono punti bonus per la conferma in massima serie.

I numeri del successo - Il roster partenopeo ha toccato 92 punti, record stagionale, per battere le V nere con la miglior valutazione di squadra (104), terza prova da oltre i 100 per il team di coach Stefano Sacripanti, e con il 26 su 31 ai liberi, altro primato in campionato. Markis McDuffie è stato il leader offensivo ripetendo i 22 punti già offerti a Brescia. L'esterno USA è il miglior realizzatore per Napoli con i 16.2 punti di media: cifra che vale la top ten dei marcatori di A dopo 5 turni. Precisione a cronometro fermo per McDuffie, che non sbaglia un libero da 4 partite (sono 19 i tiri consecutivi dalla lunetta mandati a bersaglio) e che tira con il 57.8 per cento dal campo.