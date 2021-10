Napoli, Manolas ancora ai box. Bologna, dubbio Arnautovic Supercoppa (Inter-Juventus) il 5 gennaio. Può slittare Juventus-Napoli del 6/1/2022

Ripresa a Castel Volturno dopo 24 ore di riposo per il Napoli, che ha messo il Bologna nel mirino. Allenamento mattutino al training center con una fase di attivazione, seguita dalla seduta tattica legata a lavoro di forza e a una partita a campo ridotto: Adam Ounas ha svolto lavoro personalizzato in campo, in palestra per Kevin Malcuit. Ancora terapie e lavoro personalizzato, invece, per Kostas Manolas, che appare destinato al nuovo forfait dopo quello di domenica con la Roma.

Giovedì sarà sfida con il Bologna, che vive ore di attesa e di dubbi sulla condizione fisica di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, sempre presente nelle gare dei felsinei in campionato, è uscito malconcio dal match perso al "Dall'Ara" contro il Milan. La punta potrebbe saltare l'impegno del "Maradona" con Musa Barrow e Federico Santander in rampa di lancio verso Fuorigrotta.

Nel frattempo, prende sempre più corpo il rinvio di Juventus-Napoli, in programma il 6 gennaio. La gara di ritorno slitterà a causa dell'inserimento della Supercoppa Italiana (Inter-Juventus), che dovrebbe essere disputata il 5 gennaio al "Meazza". A inizio 2022 il Napoli perderà André Anguissa, Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen, che saranno impegnati in Coppa d'Africa.