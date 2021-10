Verso Napoli - Bologna, tre ballottaggi per Spalletti Gli azzurri devono vincere per tornare al comando della classifica con il Milan: 1-0 al Torino

Aprire una nuova striscia di vittorie consecutive è l'obiettivo del Napoli, che dopo aver pareggiato 0-0 all'Olimpico contro la Roma si prepara a ospitare il coriaceo Bologna allo stadio “Maradona”. Battere i felsine è l'imperativo per tornare in testa della classifica in condominio con il Milan, che, dopo aver vinto soffrendo proprio contro gli emiliani, sono volati momentaneamente al comando in solitaria sbarazzandosi del Torino con un gol di Giroud nell'ultimo dei tre anticipi della decima giornata di Serie A. All'orizzonte c'è pure il derby all'Arechi con la Salernitana, ma guai a guardare avanti più della prossima partita. Il turnover dovrebbe essere rinviato proprio alla sfida con i granata mentre domani, nel match in programma alle 20,45, dovrebbero scendere in campo i titolarissimo. Lozano è favorito su Politano, Demme potrebbe far rifiatare uno tra Anguissa e Fabián Ruiz, ma occhio anche a Zielinski, che non è al top della condizione: Elmas e Mertens sono in preallarme. Mihajlovic dovrà, invece, rinunciare gli squalificati Soumaoro e Soriano oltre agli indisponibili Bonifazi, Kingsley e Viola. Si va verso l'adozione di un 3-5-2 con due tra De Silvestri, Medel e Binks, con Theate in difesa; Dominguez, Schouten, Svanberg interni di centrocampo, Skov Olsen e Hickey sulle corsie laterali; Barrow e Arnautovic, Sansone, Santander o Orsolini in attacco.