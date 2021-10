Napoli Basket, via al dopo-Mayo nella trasferta di Trieste Gli azzurri ripartiranno dalla certezza McDuffie, uomo in più per la squadra di Sacripanti

Inizia un nuovo percorso nel miglior momento per il Napoli Basket. La vittoria con la Virtus Bologna, ma anche il saluto di Josh Mayo: l'addio alla canotta azzurra da parte del playmaker statunitense altera il discorso squadra con il club partenopeo costretto al ritorno sul mercato per centrare l'accordo con un nuovo equilibratore del sistema. Coach Stefano Sacripanti dovrà trovare nuove risorse nell'immediato e nell'attesa di inserire un nuovo giocatore, che andrà a impattare nel contesto Napoli, reduce dal successo più bello, quello contro i campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna, ma chiamato ad aumentare l'impatto difensivo. La Gevi ha subìto troppo, in particolar modo in trasferta. La vittoria con le V nere ha consentito l'ingresso nel gruppo di metà classifica con Fortitudo, Varese e Pesaro ultime. Ora al roster di Sacripanti occorre la prima firma in campo esterno e sabato sarà sfida a Trieste contro l'Allianz, reduce dall'88-57 contro Tortona, utile per la terza vittoria in cinque gare dei giuliani, d'alta classifica in una Serie A equilibrata e pronta a regalare ulteriori sorprese. Napoli ripartirà dalla certezza, Markis McDuffie, uomo in più nell'attacco azzurro con cifre interessanti al primo anno in massima serie.