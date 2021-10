Napoli, numeri super: nuovo primato e testa alla Salernitana 3-0 al Bologna, l'energia offensiva che garantisce tanto anche nel sistema difensivo degli azzurri

Il nono successo in dieci uscite di campionato e primato condiviso con il Milan: quota 28 punti per il Napoli, che supera il Bologna con il risultato di 3-0 e vive ore di relax, minimo con il derby contro la Salernitana in programma domenica (ore 18) allo stadio Arechi.

La gara - L'obbligo della risposta al Milan e con la mente si torna agli anni '80 e '90: un'altra fase per il calcio italiano, ma c'è la stessa ambizione nel Napoli di Spalletti, costretto al box in tribuna da squalificato (in panchina c'è il vice Domenichini). Il Napoli sfida il Bologna al “Maradona” ed è subito transizione azzurra. Fabian Ruiz è sempre più decisivo: mancino splendido per l'ulteriore soluzione entrata nel motore offensivo con il tiro da fuori area per l'iberico, che firma l'1-0 e rende tutto agevole al Napoli. La garanzia del nono successo passa anche dal VAR: giusto il richiamo al video per il tocco irregolare di Medel nel tentativo di fermare Osimhen. Insigne torna a calciare un rigore e non sbaglia. Il capitano cancella gli ultimi errori e firma il 2-0 Napoli, con cui si chiude la prima frazione di gioco. Osimhen ci prova nella ripresa ed è un Napoli che si diverte nella ricerca del tris. Mbaye tocca il nigeriano in area ed è nuovo penalty azzurro. Doppietta dagli undici metri per Insigne, che dice ancora di più addio a quanto mancato dal dischetto nelle occasioni precedenti. Il Napoli batte il Bologna: 3-0 ed è nuovo primato condiviso con il Milan. Domenica, alle 18, sarà derby con la Salernitana all'Arechi.