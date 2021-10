Verso Trieste-Napoli, Sacripanti: "Caccia a nuovi equilibri" Il coach dei partenopei: "Giuliani in grande fiducia e allenati molto bene"

Sarà la prima gara senza Josh Mayo, con la dirigenza sul mercato alla ricerca della miglior soluzione per coprire l'assenza del playmaker. Alle 20.30 sarà palla a due tra l'Allianz Trieste e la Gevi Napoli. Caccia a nuovi equilibri nell'immediato per coach Stefano Sacripanti e la sua squadra, chiamata a superare l'assenza di un leader nella sfida in terra giuliana. "Sarà una partita in cui il controllo del ritmo rivestirà un ruolo fondamentale. Noi dobbiamo trovare nuovi equilibri dovuti all’assenza di Josh Mayo. - ha spiegato il tecnico azzurro alla vigilia del match contro la squadra allenata da Franco Ciani - Tutti i giocatori saranno chiamati a dare qualcosa in più. Sarà molto importante cercare di limitare i break negativi all’interno della gara. Trieste è una squadra in grande fiducia, allenata molto bene e che ha le idee chiare. Sarà una partita interessante a livello tattico, un match particolarmente insidioso". Trieste-Napoli sarà diretta da Michele Rossi di Anghiari, Gianluca Capotorto di Palestrina e Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno.