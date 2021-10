Verso Trieste-Napoli, Ciani: "Leggere la gara in anticipo non sarà facile" Il coach dei giuliani: "Dovremo essere capaci di cogliere i punti deboli degli azzurri"

Alle 20.30 sarà palla a due tra l'Allianz Trieste e la Gevi Napoli per la sesta giornata del campionato di Serie A. La gara è stata presentata dal coach dei giuliani, Franco Ciani: "È una sfida difficile, importante per il momento in cui la vivremo e per la situazione attuale del campionato, per il valore che Napoli ha espresso. -ha spiegato il tecnico di Trieste - Ha emesso uno squillo di tromba importante nell'ultimo turno battendo i campioni d'Italia e noi sappiamo, essendoci passati qualche giorno prima, quanto difficile possa essere confrontarsi oggi con la Virtus Bologna. È chiaro che da un lato c'è il grande entusiasmo e la grande energia che può arrivare da un risultato così importante che dovrà essere mediato con una sistemazione tattica, in divenire, considerando quello che è stato l'abbandono di Josh Mayo e, quindi, la necessità di ristrutturare l'assetto tattico e di pensare a chi sarà il suo sostituto. Fare le carte in anticipo alla gara non sarà così facile. Napoli è in divenire e dovremo essere capaci di coglierne i punti deboli e cercare di entrare nella partita con l'atteggiamento giusto".