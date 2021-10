L'omaggio del Napoli a Maradona: "Oggi nasceva il più grande" La Lega Serie A: "Più di un calciatore, più di un campione, più di una leggenda"

"Oggi, nel 1960, nasceva il più grande. Buon compleanno, Diego". Così il Napoli, sul profilo ufficiale twitter, ha ricordato Diego Armando Maradona. "1960 - ∞", l'anno di nascita e il simbolo dell'infinito per el "Pibe de Oro", nato il 30 ottobre di 61 anni fa con l'omaggio del club di Aurelio De Laurentiis e resta l'attesa per l'inaugurazione vera e propria dello stadio di Fuorigrotta dopo il dietrofront operato in estate e che dovrebbe essere programmata per fine novembre.

"Più di un calciatore, più di un campione, più di una leggenda", anche la Lega Serie A ricorda Maradona sui social e gli scontri diretti del Napoli di Diego con il Milan di Arrigo Sacchi si legano al testa al testa 2021, avviato da alcune settimane tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i rossoneri di Stefano Pioli. "Milano chiama, Napoli risponde" torna con forza nella sfida Scudetto con le due squadre da numeri record nell'avvio stagionale.

Il Napoli si prepara al derby con la Salernitana, in programma domani (ore 18) all'Arechi. Caccia al decimo successo in undici uscite di campionato per i partenopei, che hanno ripreso subito la preparazione con la conferma del lavoro personalizzato per Adam Ounas e della palestra con terapie per Kevin Malcuit e Kostas Manolas.