Napoli, Osimhen salta il derby con la Salernitana: ecco chi lo sostituirà Il bomber nigeriano si sottoporrà a risonanza magnetica. Il sindaco Manfredi celebra Maradona

Tegola per il Napoli alla vigilia del derby all'Arechi con la Salernitana. In vista del match con i granata, in programma alle 18, Spalletti ha dovuto prendere atto dell'indisponibilità di Osimhen. L'attaccante nigeriano è uscito anzitempo dal campo nel corso della seduta di rifinitura per un risentimento al gastrocnemio destro, nella regione del polpaccio. Domani il bomber si sottoporrà a risonanza magnetica, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio. Lo stop può considerarsi prevalentemente a scopo precauzionale. Mertens è in vantaggio su Petagna per sostituirlo nell'undici titolare. A completare lo starting eleven: Ospina tra i pali; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa; Anguissa, Fabián Ruiz e Zielinski a centrocampo, Politano e Insigne ai lati del bomber principe della storia azzurra. E a proposito di storia. Va in archivio una giornata vissuta nel ricordo di Diego Armando Maradona, che oggi avrebbe compiuto 51 anni. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è recato al murales dedicato a El Pibe de Oro per omaggiare il fuoriclasse argentino nella ricorrenza della sua nascita. Attraverso i suoi social, il primo cittadino ha pubblicato una foto davanti alle immagini di Diego e, a corredo, un testo semplice ma denso di gratitudine e riconoscenza: “Napoli ti festeggia in eterno. Buon compleanno Diego Armando Maradona”.