Verso Salernitana-Napoli, niente Osimhen: Mertens nel derby Il nigeriano rischia di saltare anche la trasferta di Varsavia (giovedì la sfida col Legia)

Tutto confermato anche dall'elenco dei convocati pubblicato dal Napoli verso il derby dell'Arechi con la Salernitana (calcio d'inizio alle 18). Luciano Spalletti non potrà contare su Victor Osimhen, che è uscito anzitempo nel corso dell'allenamento di ieri al training center di Castel Volturno. "Risentimento muscolare al gastrocnemio destro": fastidio al polpaccio, quindi, per il nigeriano, che salta la sfida contro i granata. L'ex Lille aveva chiuso l'ultima gara giocata tra le mura amiche con il Bologna con il rammarico del rigore del 3-0 conquistato, ma non calciato: charimento nelle ore successive con Lorenzo Insigne, che ha cancellato gli errori precedenti dagli undici metri con la doppietta ai felsinei. Il Napoli riparte dal capitano e da Dries Mertens, che sostituirà Osimhen, a rischio forfait anche per il match di Europa League con il Legia (giovedì alle 18.45 la sfida a Varsavia per la quarta giornata del girone C). L'attaccante raggiunge Kostas Manolas, Kevin Malcuit e Adam Ounas nella lista degli indisponibili per Spalletti. Modulo 4-3-3 per gli azzurri con Fabian Ruiz in vantaggio su Diego Demme per completare la mediana con André Anguissa e Piotr Zielinski. Matteo Politano sarà esterno d'attacco con Insigne per sostenere la prima punta, Mertens.

Salernitana-Napoli, i convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano.