Napoli, Zielinski per la quota 31: primato confermato e testa al Legia Gli azzurri vincono, risposta del Milan e +7 per le due squadre sull'Inter

Prosegue il botta e risposta a suon di vittorie da parte di Napoli e Milan: primato confermato e condiviso per le due squadre, a +7 sull'Inter, vincente sull'Udinese. Senza Osimhen e con Insigne in panchina: è iniziato con una sorpresa il derby dell'Arechi per il Napoli contro la Salernitana da 4-3-2-1 con Ribery e Bonazzoli alle spalle di Gondo (17043 spettatori, il dato finale per l'impianto di via Allende).

La partita - È un Napoli diverso in attacco, alla ricerca di un nuovo equilibrio con Mertens titolare. Zielinski si ritrova a pochi passi da Belec, ma spara in curva ed è la vera emozione del primo tempo. I partenopei attendono lo sprint, che arriva al 61'. Elmas, da poco entrato con Petagna, scambia con la punta e la gira dentro per Zielinski: lob con Belec battuto, Petagna trova solo la traversa, ma l'azione prosegue e sul sinistro di Mario Rui c'è Gyomber a chiudere con Zielinski ancora abile a controllare la sfera. La conclusione del jolly offensivo non trova la risposta di Belec ed ecco il passaggio chiave nel derby. Il polacco firma il vantaggio azzurro (0-1) con la carica di Spalletti per la quota 31 in classifica. Finale con due espulsi, Kastanos e Koulibaly, e brividi per il pari allontanati da Ospina. Ecco il decimo successo in undici gare per il Napoli con la vittoria nel derby e il sogno Scudetto. Gli azzurri torneranno in campo giovedì a Varsavia (ore 18.45) per sfidare il Legia nel quarto turno del girone C di UEFA Europa League.