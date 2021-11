Napoli Basket, colpo super: ecco Jeremy Pargo Grassi: "Primo e unico obiettivo. Trattativa estenuante, ma chiusa positivamente".

Il Napoli Basket firma un ingaggio di altissimo livello per la Serie A. La società azzurra ha annunciato l'accordo con Jeremy Pargo. L'esterno di Chicago, classe '86, ex Maccabi Tel Aviv, Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Cska Mosca - canotte che dimostrano il gran percorso dello statunitense in carriera - torna in Italia dopo l'avventura con la Reyer Venezia nel 2016.

"È stata una trattativa lunga, estenuante e difficile, ma alla fine, grazie alla disponibilità del giocatore e alla nostra infinita abnegazione, siamo riusciti a chiuderla positivamente. - ha spiegato il presidente del Napoli Basket, Federico Grassi - Far venire a Napoli Jeremy Pargo è stato il nostro primo e unico obiettivo da raggiungere dopo aver digerito con grande amarezza l'inevitabile addio di Mayo. Non era facile portare a Napoli un giocatore di questo calibro. L'arrivo di Pargo è un altro evidente e concreto segnale della solidità della nostra società, che ha voluto regalare a tutti gli appassionati tifosi della Gevi Napoli Basket una squadra che possa ben figurare in Serie A dopo la fantastica promozione ottenuta lo scorso anno, nella speranza che tutti gli investimenti profusi, che meritano il massimo rispetto, non vengano vanificati da episodi quantomeno discutibili, che sono recentemente accaduti sul parquet".