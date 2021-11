Pallanuoto, A1: Brancaccio: "Era importante muovere la classifica" Il Posillipo ha vinto la prima partita nel torneo contro la Lazio 15-11.

La prima vittoria in campionato è arrivata e ha permesso a tutto il gruppo di tirare un sospiro di sollievo. Il Posillipo ha fatto bene contro la Lazio imponendosi 15-11 e facendo vedere ottime cose.

“Era importante sbloccarsi e muovere la classifica. Ci siamo riusciti. Abbiamo giocato una buona partita per 3 tempi, mantenendo il controllo. Nell’ultima parte della gara siamo venuti meno dal punto di vista mentale e dell’attenzione, permettendo alla Lazio di tornare in partita”. Il Posillipo ha gestito bene la sfida producendo tanto anche in attacco con un nove su dodici in superiorità numerica che ha permesso alla squadra di fare la differenza. “E’ stato importante riuscire a chiudere la gara sul 15-11 finale. Dobbiamo lavorare ancora tantissimo. In questo inizio campionato abbiamo fatto meglio in difesa, oggi invece abbiamo prodotto di più in attacco”.

Il Circolo Nautico Posillipo tornerà in acqua sabato 6 novembre, alle ore 16,00, ancora tra le mura amiche, ospitando l’Anzio Waterpolis, andando a caccia di altri punti preziosi per centrare l’obiettivo salvezza.