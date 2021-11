Napoli, Insigne in gruppo. Osimhen punta il Verona Seduta in gruppo per il capitano dopo la panchina all'Arechi. Lavoro personalizzato per il nigeriano

Si avvicina la sfida di Varsavia per il Napoli. Giovedì, alle 18.45, sarà match contro il Legia: novanta minuti che diranno tanto sul cammino degli azzurri in Europa. La voglia di battere nuovamente i polacchi per determinare l'ulteriore step nel girone dopo il rilancio operato al "Maradona", ma senza strappi: ecco come si presenta la gara di Europa League per il Napoli. Luciano Spalletti ritrova pienamente Lorenzo Insigne. Il capitano, al pari di Adam Ounas, ha svolto l'intera seduta mattutina in gruppo.

Victor Osimhen punta ad accelerare per un recupero completo in vista del prossimo match di campionato, non di Europa League. L'attaccante ha svolto lavoro personalizzato in campo. Il nigeriano vuole esserci con il Verona. L'assenza in tandem con Insigne ha determinato probabilmente il calo visto nel derby con la Salernitana. Nella mattinata di allenamenti, a Castel Volturno, lavoro personalizato in palestra per Kevin Malcuit. Seduta in piscina per Kostas Manolas, fermo dalla gara d'andata del girone con il Legia.