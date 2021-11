Tennis, Challenger di Tenerife: Giustino batte Rincon e sfiderà Verdasco Il napoletano si è imposto in due set nel primo turno e questo pomeriggio affronterà il veterano

Dopo la vittoria in serie A1 che ha regalato un prezioso punto al circolo di Santa Margherita Ligure contro i partenopei del New Tennis Torre del Greco, Lorenzo Giustino è volato a Tenerife per giocare il torneo Challenger. Il napoletano è sceso in campo nei sedicesimi di finale contro l’iberico Rincon imponendosi in due set per 6-3 7-5.

Match non facile dove ha dovuto rimediare agli otto ace dell’avversario e ad una percentuale di prime palle non altissima (58%) da cui però è riuscito a tirare fuori tanti punti (83%). Per Giustino non è stata una stagione esaltante soprattutto in avvio, ma nelle ultime settimane sembra aver trovato quella continuità che gli era mancata. Oggi tornerà in campo contro Fernando Verdasco, mancino spagnolo di grande esperienza che è anche il numero tre del tabellone di Tenerife. Il match è in programma alle 15:00 sul campo centrale.